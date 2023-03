Morandi raddoppia: partita e concerto in piazza

Sere d’estate, l’Amministrazione cala gli assi: dopo la firma della convenzione per il Summer Jamboree, in città arriverà anche Gianni Morandi.

L’eterno ragazzo scenderà in campo il 16 aprile con la Nazionale Cantanti e tornerà in città per un concerto in piazza Garibaldi. La data è ancora top secret, l’evento è stato confermato qualche giorno fa: il live farà parte del cartellone degli eventi estivi. Una partenza col botto quella della spiaggia di velluto dove in questi giorni si lavora per rendere la spiaggia appetibile già a Pasqua, quando in città arriveranno i primi turisti.

Il primo grande evento in calendario è datato 16 aprile: dopo sei anni la Nazionale Italiana Cantanti torna a sfidare il Charety Senigallia, l’incasso è in favore degli alluvionati. In campo ci sarà Gianni Morandi, insieme alle ‘nuove leve’ come Rkomi, Sangiovanni, Lda, ma anche Clementino.

Ma Gianni Morandi è pronto a tornare sulla spiaggia di velluto per un concerto in piazza Garibaldi, la stessa dove si era già esibito trent’anni fa: allora ad aprire il suo concerto era stato Biagio Antonacci.

Una location che si presta ai concerti e dove gli accessi sono facilmente controllabili dal ‘quadrilatero’ che la circonda e può ospitare fino a 10mila persone. Lo scorso anno, per la prima volta aveva ospitato i concerti di Irama e i concerti organizzati durante il Summer Jamboree. Morandi potrebbe arrivare proprio durante il Festival: per il lancio del video ‘L‘Allegria’, aveva voluto per il video i ballerini del rock’n’roll del Summer Jamboree capitanati dall’organizzatore Angelo Di Liberto che balla con la compagna Lucy.

Gianni Morandi sarà quindi uno degli ospiti della stagione estiva che vede, oltre alla riconferma del Summer Jamboree anche quella del festival degli sport estremi XMasters e a breve è attesa anche la riconferma per il tour di Rds, evento che lo scorso anno ha ‘sostituto’ il CaterRaduno.

L’11, 12 e 13 agosto saranno i tre giorni dedicati alla seconda edizione del Festival Anni ’80 che, come la gran parte degli eventi in programma si svolgerà in piazza Garibaldi.

Tra le programmazioni più attese c’è sicuramente quella dedicata ai 90 anni della Rotonda a Mare, che ogni anno festeggia il suo compleanno a luglio.

Molti anche gli eventi legati allo sport che si svolgeranno in città dove a giugno tornano anche le Mille Miglia e corse cicloturistiche.