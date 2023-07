Morgue a Torrette, Ancora Ritardi, Slitta l'Attivazione a Settembre

Nessuna attivazione entro luglio, il trasferimento della vecchia camera mortuaria nel nuovo edificio realizzato nella collina antistante l’ingresso posteriore dell’ospedale di Torrette (lato bar) slitta probabilmente a settembre. La nuova morgue sta diventando un vero e proprio caso, vestendo addirittura i panni dell’incompiuta. L’edificio continua ad avere delle criticità, anche adesso che dovrebbe avere superato i collaudi. Di fatto è tutto fermo, ormai da un anno e mezzo, ossia da quando la parte strutturale della futura camera mortuaria (con annesso istituto di anatomia patologica e di medicina legale) è stata terminata. Sono passati quasi dodici mesi da quando il Carlino segnalò i ritardi nell’attivazione della sede operativa e in risposta a quel reportage la Regione, nella persona dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Baldelli, assicurò che entro settembre del 2022 l’impasse sarebbe stato superato. Le cose sono andate diversamente e questo rallentamento ha provocato un effetto domino molto pericoloso, bloccando di fatto la realizzazione del futuro ospedale pediatrico Salesi all’interno della cittadella ospedaliera di Torrette. Nessuna novità neppure sulla decisiva variante al progetto per aumentare i piani da 4 a 5 della struttura pediatrica così da poter inserire anche la ginecologia e il punto nascite, in precedenza previsti al sesto piano di Torrette.