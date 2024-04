Morì nella strage di Rigopiano, medaglia di commiato all’agente

Prelevati dal carcere e rimpatriati con un volo charter che li ha riportati nel loro Paese. La polizia ha dato esecuzione all’espulsione giudiziaria di due cittadini pachistani di 41 e 25 anni che si trovavano reclusi nel carcere di Barcaglione. Il primo era dentro per fabbricazione e possesso di documenti falsi. Il secondo era in carcere per droga. Sono 7 in totale i servizi di rimpatrio portati a termine dall’Ufficio Immigrazione della questura dorica dall’inizio dell’anno fino ad oggi. "Il rimpatrio risulta uno strumento particolarmente efficace - commenta il questore Cesare Capocasa - perchè consente di spostare definitivamente dal territorio locale persone che hanno commesso reati di particolare spessore e riportarli nei loro paesi di origine. Se questi soggetti rimanessero nel territorio dorico sarebbero destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica".

Ieri in questura è stata consegnata una medaglia di commiato per il poliziotto Domenico Di Michelangelo, morto il 18 gennaio del 2017 nella tragedia di Rigopiano, la slavina che travolse l’hotel in Abruzzo. Il riconoscimento è stato ritirato dalla madre Loredana e dal fratello, poliziotto anche lui, Alessandro Di Michelangelo. Consegnate altre 43 medaglie di commiato a 43 operatori che hanno prestato servizio in questura e nei Commissariati della provincia.