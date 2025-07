Morirono in autostrada. L’autista del tir nei guai

Un concorso di colpa che potrebbe aggravare la posizione del camionista. Vuole vederci chiaro la Procura di Ancona sul tamponamento avvenuto in A14, all’altezza di Montemarciano, il 20 marzo, costato la vita a Gabriele Ramazzotti, 57 anni, di Santa Maria Nuova e al collega Sergio Di Nardo, 58 anni, anconetano ma residente a Montemarciano. Entrambi lavoravano per la ditta Possanzini di Jesi.

Il furgone dove si trovavano aveva tamponato, quella mattina, attorno alle 10, un autoarticolato che lo precedeva. Un impatto violento che aveva distrutto la parte anteriore del mezzo in cui si trovavano i due colleghi di lavoro. Ramazzotti era morto sul colpo, il suo collega dopo quasi un mese di ricovero in ospedale. Il pm Rosario Lioniello disporrà una consulenza tecnica, che verrà affidata la prossima settimana a un ingegnere, per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se il mezzo pesante che era davanti al furgone possa avere delle responsabilità sul tamponamento. L’indagine non è stata dunque ancora chiusa e il fascicolo per omicidio stradale, inizialmente a carico sia del conducente del camion che di quello del furgone, è rimasto aperto solo per il primo perché anche il collega di Ramazzotti poi è morto in ospedale per le conseguenze dell’incidente.

Al volante del furgone c’era Di Nardo che fu ricoverato in gravi condizioni nella clinica di Rianimazione dell’ospedale di Torrette dove è poi deceduto il 15 aprile scorso. Ramazzotti era stato estratto già privo di vita dal furgone, dai vigili del fuoco che avevano dovuto lavorare molto per liberarlo dalle lamiere. La causa del tamponamento non è stata ancora chiarita e la consulenza servirà anche a questo. Il furgone con i due occupanti a bordo non avrebbe nemmeno frenato prima dell’impatto con l’autoarticolato. Il tamponamento tra i due veicoli è avvenuto poco dopo l’area di servizio Esino Ovest, tra i caselli autostradali di Montemarciano e Ancona Nord, lungo la corsia sud, in direzione Pescara. I due mezzi si trovavano entrambi nella corsia di destra, poco dopo la corsia che permette di immettersi in autostrada dall’area di servizio. Proprio da lì sarebbe arrivato il tir che poi si sarebbe immesso forse ad una velocità troppo elevata.

Marina Verdenelli