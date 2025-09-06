Moro, 25 anni di carriera festeggiati al Passetto

E’ uno degli eventi più attesi della ‘Festa del Mare’, se non altro perché ha come protagonista un cantante di fama nazionale. Parliamo del concerto di Fabrizio Moro, che questa sera (ore 21.30, ingresso libero) si esibirà al Passetto in quello che si annuncia come un vero e proprio bagno di folla, visti i precedenti. Quella di oggi è la terzultima tappa del suo tour ‘Fabrizio Moro Live 2025’, iniziato a maggio, che lo ha visto percorrere soprattutto l’Italia del sud. Un evento importante, perché il cantautore romano celebra il quarto di secolo di attività.

Per questo ha voluto strutturare il concerto come un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico. Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco ci saranno Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Riguardo alla ‘ricorrenza’, Moro ha sottolineato come "i venticinque anni di carriera sono un traguardo enorme e difficile, e pesano a seconda dei momenti. Questo è un momento prolifico per me".

Quanto al concerto, l’artista spiega che "in scaletta passiamo da brani punk a quelli super pop, facendo impazzire il fonico! Abbiamo ripreso e riarrangiato tutti i vecchi pezzi, con una scaletta che ripercorre tutto: dal 2000 fino a un momento per solo piano, chitarra e voce, con un medley di mezz’ora delle canzoni che i miei fan amano di più. Non solo le più conosciute, ma anche quelle più nascoste". Fabrizio Moro rivela che "trovare la gente ai miei concerti mi dà la certezza di essere seguito per tutto quello che ho raccontato in questi anni". E quello che racconterà.

Il 2025 è un anno doppiamente importante per il cantautore. Oltre alla celebrazione dei suoi "primi venticinque anni", il 2025 segna l’uscita del suo nuovo album. "Il disco uscirà entro l’anno – annuncia -. Per me è un ritorno importante. Il nuovo album è la cosa che mi rende più felice. Penso veramente che sia l’album più bello e più sentito, scritto in un momento particolare della mia vita. Credo di aver dato tutto quello che avevo dentro". Da ricordare che l’ultimo disco di inediti dell’artista, ‘Figli di nessuno’, risale al 2019. Una ‘pausa’ decisamente lunga anche per i fan più ‘pazienti’.