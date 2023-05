Morro d’Alba Ciarimboli resta al comando

Resta ben saldo al comando del borgo del vino Lacrima il sindaco uscente Enrico Ciarimboli: ha superato il 50 per cento delle preferenze staccando il suo avversario di quasi 13 punti. Centoventotto voti di scarto dall’avversario Gaspare Damico, volto nuovo della politica. Enrico Ciarimboli, 55 anni, sindaco uscente, ha ottenuto dalle urne della consultazione elettorale di domenica e ieri, la riconferma del secondo mandato con la lista ‘Morro d’Alba Comune’.

"Sono soddisfatto, questa è una riconferma che era particolarmente attesa – commenta il sindaco Ciarimboli appena riconfermato –. Un risultato anche migliore della tornata precedente di circa tre punti percentuali, un risultato che è frutto del lavoro fatto in questi cinque anni. La vittoria era nell’aria e nelle prossime ore valuteremo la composizione del consiglio e poi la giunta per rimetterci di nuovo al lavoro nel segno della continuità".

Ciarimboli ha atteso il risultato nel seggio unico che c’è a Morro d’Alba (ha due sezioni): "È stata una grande soddisfazione ed emozione – commenta il sindaco riconfermato – registrare la fiducia dei cittadini dopo cinque anni di amministrazione. Anche l’affluenza è stata buona, un dato positivo anch’esso". A tentare lo sgambetto c’era Gaspare Damico, 69 anni, pensionato, volto nuovo della politica, alla guida della lista civica ‘Morro d’Alba insieme’.

Damico dovrà accontentarsi di fare opposizione al Ciarimboli bis.

Piuttosto alta, anche se in calo persino nel piccolo Comune del vino Lacrima, l’affluenza ai seggi: ieri pomeriggio alle 15 ha raggiunto il 64,62 per cento a fronte del 66,54 di cinque anni prima. In termini di votanti poco più di mille (1.023) su 1.583 elettori. Si tratta del secondo dato più alto della provincia di Ancona, dopo quello di Ostra Vetere.

Sara Ferreri