Morro d'Alba, Cinema sotto le Stelle con Film di Qualità

Torna il cinema sotto le stelle anche a Morro d’Alba uno dei Borghi più belli d’Italia e Città del vino.

Da martedì prossimo ogni martedì alle 21,30 in piazza Barcaroli, al via la rassegna curata dallo scrittore prof. Alessandro Morbidelli ad ingresso libero. "Le cinque pellicole scelte per questa nuova rassegna – spiega l’assessore alla Cultura Alessandra Boldreghini - sono tutti film che hanno ricevuto importanti riconoscimenti per la loro qualità artistica". Si inizierà martedì prossimo con Captain Fantastic del 2016, scritto e diretto da Matt Ross, con Viggo Mortensen, che interpreta il ruolo di un padre fuori dagli schemi che ha vissuto in isolamento con la sua famiglia per oltre un decennio, lontano dalla moderna e consumistica società (sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2016, premio per la miglior regia). Seguirà il 18 luglio, Re della terra selvaggia del 2012. Opera prima del regista Benh Zeitlin, il film è stato girato interamente in 16 millimetri con una piccola troupe professionale, con attori non professionisti e con un budget limitato. Un’originale storia di formazione, con protagonista una bambina, che coinvolge riflessioni sull’umanità, la cultura, la fragilità della vita. L’appuntamento successivo è per il 25 luglio, con Un affare di famiglia (2018), diretto da Hirokazu Kore’eda. Il film premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes del 2018, indaga il tema del vero significato del legame parentale.