Morsa al collo dal cane: grave un’anziana

Nello scendere dal letto quando è ancora buio inciampa sul cane che dormiva appena sotto di lei: il pastore tedesco, probabilmente spaventato la azzanna al capo. È accaduto ieri mattina poco dopo le 7 in un’abitazione della frazione Certine di Serra San Quirico. La donna di ottant’anni, secondo le prime ricostruzioni si stava appena risvegliando quando sarebbe scivolata dal letto proprio sopra il pastore tedesco di proprietà di suo figlio. Probabilmente svegliato nel sonno d’istinto, il pastore tedesco avrebbe sferrato un morso deciso tra l’orecchio e il collo dell’anziana, nel frattempo rovinata a terra sul pavimento. Le urla disperate dell’anziana donna hanno allertato i familiari e i vicini i quali hanno subito chiamato il numero unico di emergenza 112.

Poco dopo sul posto sono accorse l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico. Nel frattempo si è levato in volo, dalla piazzola dell’ospedale regionale di Torrette anche Icaro atterrato in un campo vicino all’abitazione. Vista la profonda ferita e parte dell’orecchio mutilato i sanitari hanno deciso di trasportare l’anziana di Serra San Quirico in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. L’ottantenne ha perso molto sangue e il cane con il morso le avrebbe mutilato un orecchio. L’ottantenne era cosciente e sotto choc per quanto accaduto pochi istanti dopo il risveglio. Aveva forte dolore all’orecchio e alla parte bassa della nuca: è stata medicata sul posto per poi essere trasportata all’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso avanzato, più che altro in via precauzionale.

Sottoposta a tutti gli accertamenti del caso in ospedale, l’anziana non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. I sanitari hanno valutato nel corso della giornata di ieri le condizioni dell’ottantenne serrana la quale potrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico all’orecchio nelle prossime ore. Sono in corso d’accertamento i motivi per cui il cane, di proprietà della famiglia l’abbia morsa, probabilmente per il brusco movimento dell’anziana che si stava alzando dal letto quando la luce era ancora spenta. Al vaglio degli organismi preposti anche eventuali misure e controlli nei confronti del pastore tedesco che a quanto pare in passato non avrebbe avuto altri episodi analoghi o di aggressioni di alcun tipo. L’episodio ha destato non poco sconcerto ieri mattina nella piccola comunità serrana e in particolare nella frazione di Certine.

Sara Ferreri