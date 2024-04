Morsa da un cane, la padrona si dilegua

"Sono stata vittima di uno spiacevole incidente e spero che qualcuno possa aiutarmi". La giovane fidardense ha denunciato il fatto anche sui social. E’ stata morsa da un cane con la padrona al fianco in via Sanzio. "I cani stavano annusando il cancello e la padrona stava al telefono. Ho riportato una lesione, per fortuna superficiale, sotto il ginocchio sinistro. La signora ha saputo solo urlare al cane mentre io correvo dentro casa, senza chiedere se stessi bene, si è dileguata e basta, percorrendo via Alfieri. Vorrei rintracciarla. I cani erano Jack Russell. Essendo donatrice di sangue ho dovuto iniziare una cura antibiotica".