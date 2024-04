Morsa da un cane mentre fa ginnastica

Fa ginnastica e viene morsa da un cane sciolto: attimi di paura, due giorni fa, al Passetto. Ad avere la peggio, una ragazza di circa 20 anni che si trovava in zona per fare sport. Il proprietario, in compagnia di un altro uomo, si sarebbe allontanato. Quindi, la chiamata al 112. Sul posto, le volanti della polizia che hanno identificato il padrone del cane, di media taglia. Al momento dell’arrivo della polizia, il cane era però al guinzaglio. Sul posto, anche il 118 per le cure del caso. Il padrone del cane è stato quindi invitato a fornire tutta la documentazione relativa all’animale, comprese le vaccinazioni effettuate per scongiurare ogni rischio. Sempre nella giornata di mercoledì, due i decreti di espulsione eseguiti dalla questura dorica. Si tratta di due tunisini (uno del ’96 e uno del ‘97). Gli stranieri erano approdati a Lampedusa il 25 gennaio 2023 e ad aprile erano stati arrestati per violazione della legge sulle armi e sugli stupefacenti. Quindi, gli arresti domiciliari sostituiti poi dall’obbligo di presentazione alla giudiziaria. I carabinieri di Fabriano li hanno portati ieri in questura.