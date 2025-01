Morsa alla testa dal pitbull del fidanzato

Perché il cane l’ha morsa con violenza alla testa, ma successivamente anche ad un braccio, per il quale si sospetta una possibile frattura. Soltanto l’intervento tempestivo (e di fatto provvidenziale) del ragazzo, pressoché coetaneo, ha permesso di allontanare il suo cane dalla presa, ma non sarebbe stato affatto semplice vista la sua furia. Ci è riuscito e nel frattempo era partita la telefonata al Numero unico delle emergenze 112.

Erano passate da una manciata di minuti le 19.30. Sul posto si sono fiondati i medici e i sanitari con l’ambulanza della Croce Gialla di Agugliano, assieme all’automedica arrivata, invece, della Croce Gialla di Falconara Marittima. La 22enne è stata trattata sul posto ed è stata medicata nell’immediatezza dei fatti. Rimasta cosciente, è stata altresì rassicurata dai soccorritori, dopo quella brutale aggressione subita dal pitbull, ma è stato persino necessario tranquillizzare il fidanzato, apparso visibilmente sotto choc per l’accaduto.

Nel frattempo la giovane è stata subito trasferita nella sala emergenze del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona, dov’è arrivata in gravi condizioni, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe tuttavia riportato ferite profonde, curate dai professionisti del nosocomio regionale. Un fatto che ha destato sgomento nella comunità castelfrettese.