Morsa alla testa dal pastore tedesco di famiglia, grave un’anziana

Serra San Quirico (Ancona), 25 ottobre 2023 – Morsa in casa dal pastore tedesco di famiglia. Anziana trasportata in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. È accaduto stamattina a pochi minuti dalle 8 nella frazione Certine di Serra San Quirico.

L’ottantenne sarebbe morsa alla testa e in particolare tra l’orecchio e il collo. L’anziana ha perso molto sangue e il cane con il morso le avrebbe mutilato un orecchio. Allertato il 112, sul posto sono accorse l’automedica e l'ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico.

Poco dopo si è levato in volo, dalla piazzola di Torrette anche Icaro.

L’ottantenne era cosciente ma dolorante: è stata medicata sul posto per poi essere trasportata all’ospedale di Torrette con un codice rosso avanzato, in via precauzionale. Sottoposta a tutti gli accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. In corso d’accertamento i motivi per cui il cane, di proprietà l’abbia morsa, forse per un brusco movimento dell’anziana.