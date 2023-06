Morta a 54 anni Simonetta Gerboni

Due comunità in lutto per la morte, a soli 54 anni, di Simonetta Gerboni, collaboratrice scolastica apprezzata dai bambini e dalle loro famiglie, mamma e giovane nonna. Ha lottato contro un male che non le ha lasciato scampo. Tanti ricordi per lei che ha ‘cresciuto’ generazioni di studenti. La dirigente e il personale dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di Fabriano esprimono cordoglio. La camera ardente è nella casa funeraria Belardinelli a Sassoferrato. I funerali stamattina alle 10, alla chiesa San Facondino.