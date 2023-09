Morta a 62 anni a Senigallia: Serenella Albonetti, ricordata da Confesercenti e Confcommercio

Si è spenta Serenella Albonetti, aveva 62 anni. La donna viveva da tempo a Pesaro dove aveva fondato insieme al marito Paolo Nicolini, l’azienda As tecnologie di sicurezza che ha sede a Pesaro.

Una famiglia molto conosciuta in città, il fratello Claudio, scomparso nel 2020 era stato titolare dell’hotel International, mentre la sorella Silvana è titolare dell’hotel Rex. Tanti gli attestati ricevuti dalla famiglia in queste ore: "Serenella era un’amica di Confesercenti – il messaggio di Confesercenti Pesaro Urbino - da sempre vicina alla nostra associazione e a noi legata da una grande stima reciproca. Sorella del nostro compianto presidente regionale Claudio Albonetti, Serenella non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno anche fattivo nelle iniziative da mettere in campo a beneficio delle imprese".

A ricordarla è stata anche Confcommercio Marche Nord: "È stata membro di giunta Confcommercio e dirigente di Terziario Donna. Una grave perdita perché Serenella era giovane, intraprendente, solare, forte e positiva fino all’ultimo giorno". La notizia della sua scomparsa si è diffusa in città nella tarda mattinata di ieri, quando molti senigalliesi si sono stretti al dolore della famiglia.