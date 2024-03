Morta sul Conero: si era sporta su un sentiero proibito. I carabinieri ascoltano i familiari

Ancona, 31 marzo 2024 – La Riviera del Conero l’aveva scelta con marito e figlie come meta per le vacanze primaverili. Petra Hruskova, 53enne della Repubblica Ceca, alcuni giorni aveva affittato un appartamento a Sirolo. Venerdì mattina la decisione di uscire per un trekking lungo il sentiero 302 approfittando della bella giornata. All’altezza del masso che poi congiunge quel sentiero al Passo del Lupo, la donna avrebbe raggiunto una zona interdetta per scattare alcune foto. Un crinale dove in tanti si affacciano e si fermano per ammirare il paesaggio mozzafiato. Improvvisamente il terreno avrebbe ceduto e lei, davanti agli occhi del marito, delle figlie e del fidanzato di una di loro, è precipitata per circa 100 metri, perdendo la vita.

Sarebbe questa la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Osimo che da venerdì stanno indagando sulla morte. C’era anche il fidanzato di una delle figlie, Rocco Giunta, bolognese, che pare conoscesse la zona. E’ stato lui a chiamare per primo i soccorsi. Il corpo della donna è stato individuato e recuperato dall’elisoccorso soltanto un paio d’ore dopo la tragedia. Il medico si è calato con il verricello ma per la donna non c’era ormai più niente da fare. La pm di turno Serena Bizzarri ha scelto di trattenere la salma, tuttora sotto sequestro, ma non è ancora chiaro se sarà effettuata l’autopsia. Gli investigatori vogliono prima ascoltare i familiari presenti per ricostruire con precisione l’intera vicenda. Sul posto una task force di soccorso, le squadre dei vigili del fuoco dalla centrale di Ancona e dal distaccamento di Osimo, i sanitari del 118 per tentare le manovre salvavita e i carabinieri Forestali con il Soccorso alpino. C’erano anche gli agenti della municipale.

C’è voluto del tempo anche solo per individuare il corpo in mezzo alla folta vegetazione e poi altrettanto per il recupero, via terra e non in volo appunto. Più di due ore in tutto. Il sindaco Filippo Moschella ha ribadito: "Sono molto dispiaciuto e siamo vicini ai familiari della vittima. Il gruppo non stava percorrendo il Passo del Lupo come si è pensato in un primo momento. Il monte Conero è costituito da falesie, materiale friabile e delicato, un supporto non idoneo per passeggiate tranquille".