Morta durante il parto. Interruzione di gravidanza: dirigente medica a giudizio

Morta durante il parto mentre partoriva un feto arrivato alla 38esima settimana, ormai privo di vita. Aveva toccato l’intera provincia il doppio lutto che il 24 di agosto del 2019 aveva colpito una famiglia tunisina residente a Loreto. Zohra Ben Salem, 34 anni, sposata e mamma di altri due bambini, era deceduta all’ospedale Salesi dove i medici le avevano dovuto indurre il parto dopo che il monitoraggio sulla bambina che portava in grembo aveva evidenziato che la piccina non aveva più battito.

Il fascicolo inizialmente era stato aperto per omicidio colposo, per la partoriente deceduta, e per interruzione colposa di gravidanza, per la morte del feto. Furono indagate 23 persone ma per 20 era arrivata l’archiviazione per l’omicidio colposo (Zohra era morta per una embolia polmonare da liquido amniotico) lasciando in piedi le posizioni per tre, una dirigente medico della clinica di Ostetricia e Ginecologia del Salesi che all’epoca era responsabile dell’attività ambulatoriale svolta tre giorni prima (la paziente era stata in visita il 21 agosto), e due specializzandi per l’altra accusa.

A processo per interruzione colposa di gravidanza è finita solo la dirigente medico, 66 anni, archiviate le altre due posizioni. La dottoressa, difesa dall’avvocato Marco Pacchiarotti, è a giudizio e ieri sono stati sentiti in aula due periti di parte, il medico legale Mauro Pesaresi e il ginecologo Domenico Arduini, e la stessa imputata. I due periti hanno evidenziato come la morte del feto è stata improvvisa e anche se fosse stata ricoverata non c’erano certezze di salvare la bimba. "Segni premonitori della morte endouterina fetale sono scarsi o mancano del tutto" hanno detto i periti.

Stando alle accuse la dirigente medico non avrebbe impedito l’interruzione di una gravidanza ad alto rischio perché con diabete gestazionale, in sovrappeso, senza seguire correttamente la terapia insulinica. L’imputata, con 30 anni di professione alle spalle, ha precisato che il peso del bambino "non è indicativo di scompenso diabetico, era dentro i limiti, non c’era quadro clinico critico, i valori erano nella norma, anche il liquido amniotico e il monitoraggio era andato bene e doveva tornare dopo 3 giorni". I familiari della 34enne sono stati risarciti con 120mila euro.