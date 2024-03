Morta Karine, l’ucraina scappata dalla guerra

Karine, scappata dalla guerra in Ucraina e affetta da una gravissima forma di cardiopatia congenita non ce l’ha fatta. La donna, 48 anni, è morta nella serata di lunedì all’ospedale di Massa. Lo scorso 29 febbraio era arrivata al pronto soccorso di Torrette con uno scompenso cardiaco importante. In base a una disposizione interna voluta dall’ormai ex primario dell’unità operativa di cardiochirurgia pediatrica (Karine da quando era fuggita dall’aggressione russa a inizio 2022 è sempre stata seguita da quel reparto e non dall’unità adulti) del Lancisi, Marco Pozzi, non era stato possibile trattarla nel plesso di Torrette e per questo era stato organizzato un viaggio in ambulanza, con tanto di medico a bordo, di 450 chilometri. Le sue condizioni erano comunque serie, quasi segnate, quindi la morte della paziente ucraina non è certo stato dovuto a quel viaggio e a quel disagio ulteriore. Detto questo resta il fatto che a Massa lei era rimasta sola visto che non aveva nessuno al seguito per starle vicino. Una sorella era partita dalla Spagna per venire da lei, ma quando è arrivata ad Ancona ha scoperto che Karine era stata portata lontano. Alla fine lei è arrivata a Massa e ha potuto star vicino alla sorella per pochissimi giorni, quando ormai le condizioni di Karine erano precipitate. Affetta da cardiopatia congenita, ma mai operata perché la famiglia all’epoca non poté sostenere l’intervento fino a quando è tramontata anche l’ipotesi del trapianto a 20 anni. I giorni successivi all’inizio della guerra lei è scappata in Polonia e a Wroclaw (Breslavia) è stata ricoverata per il grave problema al cuore. Dimessa, alla fine è arrivata a Senigallia dove ha vissuto gli ultimi due, difficili anni della sua vita. Ora le dolorose pratiche per il rimpatrio della salma.