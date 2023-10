Morta la moglie di Grati. Mito della moda italiana

E’ scomparsa Franca Brasca, la regina della Giorgio Grati Tricot

Un mito della moda italiana che se ne va: è venuta a mancare mercoledì scorso lo scorso 18 ottobre all’età di 88 anni la signora Franca Brasca, moglie del cavaliere Giorgio Grati.

Pioniera del made in Italy e del fashion, fautrice della Giorgio Grati Tricot che negli anni ’70 e ’80 divenne leader della maglieria e simbolo di eleganza nel mondo. Dagli atelier di Camerano alle boutiques del Giappone e di tutte le capitali che contano, Franca Brasca, imprenditrice di successo sempre al fianco del cavalier Giorgio, ha fatto del lavoro la sua passione e la sua ragione di vita, contribuendo in modo significativo al successo del brand internazionale della moda, fra i più importanti marchi del lusso italiano, tenendo alto il prestigio delle aziende marchigiane. Ci lascia non solo un’abile imprenditrice, una donna creativa e innovativa, ma anche una mamma affettuosa e sensibile, come testimoniano il figlio Andrea Grati con la moglie Benedetta e le nipoti Sofia e Margherita. Il funerale di FRanca Brasca verrà celebrato il 20 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta. Il marito Giorgio Grati morì dopo un breve ricovero nell’ospedale di Torrette. Aveva 81 anni. Fondatore nel 1970, insieme alla moglie Franca, della Giorgio Grati Tricot Sas, è stato la firma della moda in maglia "made in Marche".

La sua prima collezione fu di sola maglieria per donna; l’azienda raggiunse poi il pieno successo nell’arco degli anni Ottanta, trasformandosi nella Giorgio Grati Spa e diversificando la produzione. Nominato Cavaliere del lavoro nel 1991, Grati è stato presidente della Piccola e media impresa di Confindustria nel 1989, e vice dei presidenti Pininfarina e Abete dal ‘90 al ‘94.