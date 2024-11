Morta l’ex dirigente. Angela Ortolani

L’amministrazione piange la dottoressa Angela Ortolani, responsabile delle unità Cultura, Turismo e Sport fino alla pensione nel 2017, scomparsa ieri a 72 anni. A ricordarla il sindaco Stefania Signorini, che da assessore ha condiviso con Ortolani tanti progetti di rilievo per la città. "A nome della comunità voglio ricordare Angela Ortolani ed esprimerle gratitudine, perché si è spesa tanto dal punto di vista culturale per la città. Era una persona profonda, preparata, di grande competenza e con passione per il suo lavoro. Con lei abbiamo condiviso percorsi importantissimi, come il trasferimento del Museo della Resistenza dal Castello a Palazzo Bianchi, rendendolo più fruibile e più accessibile, ristrutturandolo grazie un progetto che ha permesso di intercettare fondi e al quale Angela ha dato un contributo rilevante. Un altro è stato quello per la realizzazione del Cart. È stata una figura di spicco dell’amministrazione e ha lavorato con grande impegno e dedizione. Oltre a ricordarla voglio esprimere vicinanza alla famiglia, anche a nome di tutta la città". Lunedì alle 10, al Sacro Cuore di Ancona, il funerale.