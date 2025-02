Morta Maria Caterina Matera. Pioniera della polizia in città

Maria Caterina Matera, che il 2 marzo avrebbe compiuto 98 anni, si è spenta l’altro ieri tra gli affetti dei propri cari, amici e colleghi, presso la residenza per anziani Zaffiro. Ieri mattina, alle 10, presso la Chiesa S.S. Crocifisso del quartiere Archi, si sono svolti i funerali alla presenza di tanti amici e colleghi della Polizia dorica che le hanno voluto bene.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ed il Presidente della Sezione di Ancona dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Giovanni Aguzzi, hanno espresso parole di cordoglio e vicinanza ma anche di ringraziamento ad una grande donna che ha dedicato gran parte della propria vita professionale per garantire la sicurezza della collettività.

Già Ispettore Capo della Polizia di Stato e Commendatore della Repubblica Italiana, Maria Caterina Matera è stata una pioniera della Polizia di Stato e tra le prime donne a prestare servizio nel capoluogo dorico; non solo, il suo senso di appartenenza all’Amministrazione è stato sempre così elevato che desiderò festeggiare i suoi "primi" 90 anni in quella che definì la sua "casa", ovvero la Questura di Ancona. Un riconoscimento non di poco conto per un luogo di lavoro che è stato la seconda famiglia della Matera, una delle prime donne a prestare servizio attivo nella Polizia di Stato.

In servizio nell’allora Corpo di Polizia Femminile di Ancona, dal 1962, si occupò, con grande impegno e sacrificio, di attività di Polizia Giudiziaria finalizzate al contrasto dei reati in genere e, in particolare, a quelli legati alla prostituzione ed ai minorenni.

Il 25 giugno 2024, aveva ricevuto un importantissimo attestato di Benemerenza dal Presidente Nazionale dell’Associazione della Polizia di Stato, Michele Paternoster motivato dalla "lunga ed ininterrotta militanza e l’alto senso di appartenenza al sodalizio, per il prezioso contributo e il meritorio impegno sempre generosamente offerti all’attività della Sezione di Ancona, volti alla crescita ed allo sviluppo dell’Associazione nel territorio".