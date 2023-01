Morta nel rogo, l’ultimo saluto ad Anna Maria

È stata effettuata nella prima mattinata di ieri l’autopsia sul corpo di Anna Maria Casci Ceccacci, la 77enne deceduta domenica, a seguito di un incendio che è divampato nella sua abitazione in via di Vittorio. La donna è morta per asfissia acuta dovuta a inalazioni di monossido di carbonio. L’anziana è stata subito soccorsa dal personale medico intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco e trasferita immediata all’ospedale di Senigallia dov’è deceduta poco dopo. Anna Maria viveva sola e aveva problemi di deambulazione. La donna era assistita da una bandante che domenica, al momento dell’accaduto, non era presente. Sul posto per le indagini erano intervenuti anche i carabinieri di Senigallia. L’incendio è divampato in una stanza ma il fumo si è subito propagato nel corridoio e ha interessato anche tutte le 14 abitazioni dello stabile. Due appartamenti, oltre a quello dell’anziana, sono stati dichiarati subito inagibili, ma hanno dovuto lasciare la propria abitazioni tutti i residenti nell’immobile a causa delle condizioni igienico sanitarie dovute al propagarsi del fumo. Le famiglie evacuate, che si sono sistemate da parenti ed amici, a distanza di quasi una settimana non sono ancora rientrate nelle loro case, la speranza è che il via libera possa esser dato questo week-end. I funerali si sono svolti ieri alle 15 nella chiesa della Maddalena.