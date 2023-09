Morta "Pina" Santini anima del bar Roby: aveva 61 anni

Si è spenta Giuseppina ‘Pina’ Santini, anima del bar Roby. Aveva 61 anni. Oggi alle 14,30 i funerali nella chiesa di Santa Maria della Pace. Ieri una folla commossa ha voluto salutarla per l’ultima volta nella casa del Commiato di via Cellini, dov’è stata aperta la camera ardente. Per diversi anni il suo sorriso ha fatto compagnia ai tanti clienti del Bar Roby, punto di ritrovo di Borgo Ribeca fino a qualche anno fa, ora non più in attività. Un locale che Pina ha gestito per diversi anni, nel quartiere tutti la ricordano come una persona solare e disponibile. Lascia il marito Roberto, i figli Sara e Davide, la mamma e la sorella Simona. La donna lottava da tempo con un brutto male e giovedì è deceduta. Ieri la notizia si è diffusa in città in mattinata, un altro choc per la comunità dopo la morte del piccolo Francesco.