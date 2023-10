Morte a Trecastelli: anziano si toglie la vita con un colpo di fucile

Lutto a Trecastelli, anziano si toglie la vita con un colpo di fucile. Un gesto estremo che nessuno si sarebbe mai aspettato, ma nel tardo pomeriggio di mercoledì, il 79enne Antonio Scavolini, affetto da un male incurabile, si è recato in una pertinenza della sua abitazione dove ha trovato il coraggio di farla finita. Ieri, nella Casa Funeraria della Marco Mori a Passo Ripe, si è aperta la camera ardente per rendere omaggio a quell’uomo che esausto e finito da un male da tempo non gli dava tregua, non ce l’ha fatta più e si è tolto la vita. L’uomo non ha lasciato alcun messaggio per i familiari, molto provati dall’accaduto. Sul posto i carabinieri che hanno appurato che si è trattato di un gesto volontario. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 9,30 nella chiesa di Brugnetto. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di Ostra. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore.