Morte alla piattaforma: "Bulloni fratturati"

Incidente sulla piattaforma Eni, il processo è arrivato all’audizione dei consulenti di parte, quelli della Procura. Nel procedimento, che si sta tenendo davanti al giudice Corrado Ascoli, sono imputati in quattro per concorso in omicidio colposo e lesioni per i fatti avvenuti il 5 marzo del 2019, sulla piattaforma Eni "Barbara F.", a 32 miglia al largo tra Ancona e Falconara. Quella mattina era morto un gruista, Egidio Benedetto, 63 anni, di San Salvo. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo avevano individuato ancora nella cabina della gru, caduta in acqua per un cedimento strutturale. Era sommerso a 70 metri di profondità. Nell’incidente erano rimasti feriti anche due operai. La gru era in movimento, ancorata alla piattaforma, stava eseguendo delle operazioni di carico quando ha ceduto finendo in mare. Ieri mattina è stato sentito l’ingegnere Marcello Cabibbo, specializzato in metallurgia, che ha spiegato come dalla sua consulenza emerge che i bulloni che tenevano ancorata la gru avevano un diametro già fratturato mentre altri erano deformati. Il mezzo ha lavorato con un carico superiore a quello previsto e se non ci fosse stato l’incastro non sarebbe collassata. Un altro consulente della procura, in precedenza, aveva invece sostenuto che non c’erano segni di sovraccarico tanto che la fune non si era rotta. Prossima udienza il 6 novembre.