Morte Allegrini, rinviata l’autopsia

Rinviata a lunedì l’autopsia sul corpo di Riccardo Allegrini, il 39enne morto martedì sera in via Sant’Antonio mentre in sella al suo scooterone faceva rientro a casa dopo il lavoro. Potrebbe tenersi già martedì o mercoledì della prossima settimana il funerale del giovane padre di famiglia che lascia nel dolore la moglie Michela e due bimbe di 6 e 3 anni. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per capire se prima dell’investimento della ragazza che camminava a bordo strada (per fortuna ferita non gravemente) e prima di finire contro un palo e contro un albero, Allegrini possa aver avuto un malore. Riccardo, Ricky per gli amici, operaio di Monsano, non ha raggiunto il traguardo dei 40 anni per appena due giorni, ma in tanti hanno voluto ricordare il 9 marzo, giorno in cui Riccardo è nato. Un ragazzo solare, generoso e amante dello sport. Da ragazzino era appassionato di ciclismo e dello sport in generale. Dopo il rito funebre la salma riposerà nel cimitero di Monsano. Intanto è stata dimessa la 31enne investita nella buia via Sant’Antonio, anche lei faceva rientro a casa, nella palazzina adiacente a quella dove viveva Riccardo.