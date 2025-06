Morte di Andreea, chiesti 7 anni per l’ex fidanzato. “Fu istigazione al suicidio” La 27enne di Jesi, orgine romena, fu ritrovata morta il 20 gennaio 2024 in un casolare, a un chilometro di distanza da dov'era sparita. Aveva lasciato un messaggio: "Se lui non mi avesse tolto il cellulare chiamavo mamma"