Morte di Francesco a Corinaldo: esami sul corpo, polemiche sulla sicurezza in bici

E’ ancora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma di Francesco Lignola, l’11 morto mercoledì nell’incidente stradale di Marzocca. Troppo violento l’urto per il bambino che, mentre era in sella alla sua mountain bike, è finito contro la Volkswagen Passat, condotta da una 41enne residente nella frazione. Francesco è stato soccorso prima dai sanitari del 118 poi, dopo essere stato intubato, è stato trasferito all’ospedale di Torrette dov’è deceduto. La Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Sul corpo dell’11enne è stata effettuata un’ispezione cadaverica ma i genitori potrebbero nominare a breve un perito di parte per approfondire le indagini. Quel maledetto pomeriggio, insieme a lui si trovava un amichetto che è rimasto illeso. Sotto choc i genitori per l’accaduto, anche l’intero gruppo Esordienti della Vela Nuoto Ancona, la società di nuoto con cui Francesco si allenava nella piscina di Chiaravalle. Anche mercoledì si sarebbe dovuto allenare: giovedì il gruppo non si è allenato e la dirigenza sta programmando un eventuale chiusura nel giorno dei funerali che si dovrebbero verificare tra martedì e mercoledì prossimo.

Investimenti di ciclisti che sono sempre più frequenti: "Nei primi 6 mesi del 2023 ci sono state sulle strade più di 17 vittime al giorno, ogni 2 giorni viene uccisa da una persona alla guida di un’auto una persona in bicicletta – scrive Fiab Vallesina - L’investimento e la morte del bambino in bicicletta a Marzocca di Senigallia allunga l’elenco delle famiglie distrutte dal dolore a causa di chi, nella quasi totalità dei casi, non usa prudenza, non rispetta le regole della strada e non modera la velocità. Le soluzioni ci sono e consistono nel dare alle biciclette una propria corsia, nel limitare a 30 km orari la velocità nei centri abitati, nell’adottare sistemi che obblighino al rispetto di questi limiti, quali restringimenti delle corsie, aree pedonali e ZTL, interventi urbanistici di moderazione del traffico per fare in modo che la strada sia veramente percorribile da tutti in sicurezza".