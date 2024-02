Morte di Massimo, si indaga per omicidio stradale

La salma del piccolo Massimo Basile, su cui non è stata disposta l’autopsia, è stata restituita alla famiglia per i funerali che si svolgono stamattina alle 11 a Castelfidardo nella chiesa di Sant’Antonio da Padova alle Fornaci, quartiere in cui frequentava la scuola d’infanzia. Sarebbe deceduto sul colpo il bambino di 5 anni, vittima dell’incidente la sera di Martedì grasso lungo la Jesina a Castelfidardo. La macchina, una Toyota Hyundai, era guidata dalla madre S. A., 32 anni, che assieme all’altro figlio di dieci anni era di ritorno a casa in città, pare, da una festa di Carnevale. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Castelfidardo, l’auto sarebbe uscita di strada sulla propria destra, ribaltandosi all’altezza del vivaio.

La Procura con il pm Irene Bilotta ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in queste ore che non ha indagati iscritti ed è in attesa di ricevere tutta la documentazione da parte dei carabinieri. Si cerca di capire cos’è successo quella maledetta notte. Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per chiarire le cause dell’incidente e sembra che nessuna sia esclusa, anche quella del malfunzionamento meccanico della Toyota, di un’avaria magari dopo una riparazione, oppure di una distrazione della donna al volante per un motivo particolare, fatale. La macchina resta comunque sotto sequestro nell’attesa che le indagini siano completate. La famiglia è chiusa nel lutto più profondo in queste ore. I piccoli compagni di scuola di Massimo e del fratello, che frequenta lo stesso istituto comprensivo, il "Soprani", ieri mattina hanno espresso una preghiera per lui: "Il ricordo del nostro piccolo Massimo sarà sempre vivo nei nostri cuori - è il messaggio che campeggia in tanti manifesti in città firmato i bambini, le insegnanti, il personale Ata e tutte le famiglie della sua scuola -. Nel cuore dei tuoi compagni e delle tue insegnanti resterà sempre la luce del tuo dolce sorriso".

Il fratello più grande è tornato a casa il giorno dopo dall’ospedale ed è corso ad abbracciare subito il papà. Con i suoi occhi ha visto tutto. Ci sarà bisogno di grande sostegno per il ragazzino.

Ad aiutare padre, madre, dimessa da Torrette dove era stata portata per lo choc, e fratello in questo momento di immenso dolore ci sono gli zii e i nonni. La salma oggi parte dall’obitorio di Torrette in direzione Castelfidardo.

Silvia Santini