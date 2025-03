Morte di Trozzi, attesa per l’autopsia. Il suo Camerano calcio torna in campo

Non è stata ancora fissata l’autopsia sul corpo di Massimiliano Trozzi, 45 anni, osimano, trovato morto giovedì mattina nella sua azienda, la Fraber di San Biagio di Osimo, storico negozio di pelletteria fondato dal padre. Proprio i familiari, papà e mamma, hanno fatto la tragica scoperta.

Hanno presentato un esposto, il loro caro era stato dimesso due giorni prima dall’ospedale dove si era recato per un malessere. E’ stato aperto un fascicolo che, al momento almeno, non presenta notizia di reato. In base all’esposto fornito dal legale dovranno essere identificati i medici e poi la Procura indagherà per omicidio colposo. L’autopsia sarà disposta proprio dopo l’identificazione. Poi saranno fissati i funerali. L’attività del Camerano calcio di cui era presidente riprende e prosegue regolarmente.

"Hanno ripreso ad allenarsi i più piccoli della Scuola Calcio e i ragazzi del settore giovanile, domani riprenderanno anche Juniores e Prima Squadra. Nel fine settimana riprenderemo le partite – dicono -. Non è una scelta facile. In società ne abbiamo parlato fra noi cercando la soluzione migliore, più giusta. Il dolore per la scomparsa improvvisa del nostro Massi è enorme. Il vuoto che ha lasciato è incolmabile. Non sappiamo ancora quando potremo dargli tutti insieme l’ultimo saluto terreno. Per farci forza e coraggio ci aggrappiamo a quello che probabilmente avrebbe voluto Massi: far sì che a Camerano si giochi a pallone il più possibile. Solo questo dolce pensiero può darci la forza per farlo".