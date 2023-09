Morte di una giovane mamma a Castelfidardo: la triste storia di Romina Strappato

Castelfidardo è in lutto per la scomparsa di una giovane mamma. Romina Strappato è morta l’altro ieri mattina, circondata da tutto l’amore dei suoi cari, a 50 anni. Tutta la città è stretta in un caldo abbraccio al figlio Diego, alla mamma Pierina e al babbo Alfemio, alla sorella Cinzia e al compagno Piero. Da tempo Strappato combatteva contro un male, tanto aggressivo da non averle lasciato scampo alla fine. Non ha mai perso il sorriso però né la sua proverbiale felicità e amore per vita. Era lei stessa a infondere coraggio ai familiari che le sono stati vicini fino all’ultimo istante. A Castelfidardo era molto conosciuta e anche a Loreto dove ha lavorato nel supermercato di via Buffolareccia, amatissima da colleghi e clienti che ormai la conoscevano da sempre. Tante le persone che hanno dato l’estremo saluto ieri nella sala del commiato Alba nova di via Bramante delle onoranze Virgini dove la salma è stata portata prima della celebrazione funebre. I funerali si celebrano proprio stamattina alle 10 nella chiesa di Sant’Antonio.