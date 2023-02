Morte Marco Mandolini legata ai delitti di Rostagno e Li Causi. Mafia e misteri

Marco Mandolini

Ancona, 26 febbraio 2023 – Cosa c’entra la cattura del capo dei capi della mafia siciliana, Matteo Messina Denaro, con l’uccisione di Marco Mandolini, il parà della Folgore originario di Castelfidardo, brutalmente assassinato il 13 giugno del 1995 sulla scogliera del Romito, a Livorno? Apparentemente nulla. Ma chi da anni combatte in prima linea per tentare di dare un senso alle cose e soprattutto per non far morire una storia intricatissima che vede proprio Mandolini al centro delle attenzioni, sa bene che c’è un sottile filo rosso che lega la morte del parà della Folgore impegnato in missioni cruciali, su tutte quella in Somalia, e la mafia trapanese. Un filo che si insinua anche nel mistero che aleggia attorno alla morte del sociologo e giornalista Mauro Rostagno, ucciso il 26 settembre 1988 a Valderice per volere di Ciccio Messina Denaro, padre di Matteo, il capo di Cosa Nostra catturato il 18 gennaio scorso in una clinica di Palermo dopo una vita da latitante. Rostagno fu ucciso per aver tolto i veli sugli intrecci tra mafia, massoneria e politica nel Trapanese. Tra le tante inchieste delicate di cui si occupò ce n’era una particolarmente scottante, avente ad oggetto Gladio, ovvero l’organizzazione paramilitare...