Morti e infortuni sul lavoro: "Aumento preoccupante"

Il periodo in esame è il primo trimestre del 2025, confrontato con i primi tre mesi del 2024. La fotografia della Cisl è chiara: aumentano gli infortuni e i decessi sul lavoro nelle Marche, migliorano i segnali dalle malattie professionali. Su incidenti e morti, dice il sindacato, si registra un peggioramento. Infatti, "a fronte di un calo nazionale degli infortuni complessivi – passati da 119.808 a 117.046 – la regione mostra un dato in controtendenza: gli infortuni salgono da 3.347 a 3.355". A destare preoccupazione "l’aumento degli infortuni in itinere, cioè avvenuti durante gli spostamenti casa-lavoro: da 491 a 546 (+11,2 per cento). Mentre gli infortuni in occasione di lavoro calano leggermente (da 2.856 a 2.809), cresce in modo significativo l’incidenza degli infortuni tra le donne, con un incremento di quasi il 5 per cento, superiore alla media nazionale".

In aumento anche gli infortuni scolastici: 673 contro 642 (+4,8 per cento). Dato che si lega anche all’ampliamento della copertura assicurativa per gli studenti. Ma a far accendere la spia rossa è soprattutto il numero dei decessi. "Le morti sul lavoro nelle Marche raddoppiano: da 2 a 4, di cui tre avvenute in occasione di lavoro e una in itinere", specifica la Cisl. E il dato regionale s’inserisce in un trend nazionale che peggiora, con i decessi totali in Italia che passano da 189 a 205, con un incremento dei casi in itinere. La situazione più critica nel Piceno, dove l’incremento degli infortuni è superiore alla media regionale e dove si concentra la metà dei decessi. Per il segretario regionale della Cisl Marche Luca Talevi è "urgente rafforzare le azioni di prevenzione: formazione continua, addestramento, vigilanza e una più stretta sinergia tra sindacati, istituzioni e imprese sono strumenti fondamentali per garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare la salute dei lavoratori". La speranza, invece, arriva sul fronte delle malattie professionali. Dopo mesi di crescita, le denunce sono in flessione (da 2.050 a 1.893, -7,7 per cento). Ma se la diminuzione sfiora l’8 per cento, tra le donne si attesta al 2,5 per cento. Infine aumentano le segnalazioni per patologie del sistema nervoso e disturbi psichici e comportamentali, in calo i casi legati al sistema osteo-muscolare, al tessuto connettivo e ai tumori.