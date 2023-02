Morti improvvise, una app salvavita. "Ma i vaccini Covid non c’entrano"

Il professor Sarzani

Ancona, 23 febbraio 2023 – Professor Sarzani, perché sembra che negli ultimi anni ci sia stato un aumento esponenziale di "morti improvvise", soprattutto in persone giovani e in buona salute? "Purtroppo questo tipo di morti non sono aumentate, i numeri parlano chiaro. Forse oggi ‘fanno più notizia’, se ne parla di più, riempiono le pagine dei giornali, soprattutto dopo la somministrazione dei vaccini anti Covid". Molte persone sono ormai convinte che ci sia una correlazione con questi vaccini, cosa risponde? "Purtroppo queste convinzioni sono frutto dell’ignoranza, perché tra morti cardiache e vaccini non c’è nessun nesso e questo è stato appurato dalla Medicina. Basti pensare le cardiopatie e gli ictus ischemici sono i più grandi ‘assassini’ del mondo, causano ogni anno milioni di decessi e restano le principali cause di morte a livello globale". Queste morti che a noi sembrano inspiegabili in realtà da cosa sono provocate allora? "Sostanzialmente derivano tutte da un’occlusione parziale o totale delle arterie, in particolare le coronarie quando parliamo di ischemie cardiache e infarti anche nei soggetti giovani. L’occlusione delle arterie porta all’aterosclerosi ed è un processo molto lungo e complesso. Ci sono diversi fattori di rischio, i principali sono sicuramente l’ipertensione, il colesterolo Ldl alto, il sovrappeso...