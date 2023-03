Morto a 46 anni Addio a Massimo Cesarini "Cesa"

Spiaggia di velluto in lacrime: si è spento Massimo Cesarini ‘Cesa’, domani alle 10 i funerali nella chiesa di Cesanella. Aveva 46 anni. La notizia si è diffusa nella tarda serata di mercoledì quando amici e familiari si sono stretti a mamma Isabella, papà Italo, la moglie Mery e il fratello David che non lo hanno mai lasciato nemmeno per un momento. Massimo lavorava come cuoco presso un servizio di refezione di Ancona, quella dello chef era una strada che aveva intrapreso dopo aver frequentato l’Istituto Panzini. Il beach tennis era la sua grande passione, insieme al fantacalcio.

Tra gli amici del beach, era conosciuto come ‘Cesa’, gli stessi che qualche mese fa hanno pianto la scomparsa di Claudio Brunetti, che proprio come il ‘Cesa’, fino a quando la salute glielo aveva consentito era sceso in campo. "Sterminati campi e infinite partite per te mitico Cesa – il ricordo di Simone Quilly Tranquilli – troverai vecchi compagni di beach ad attenderti. Un nuovo grande dolore".

Un ragazzo di altri tempi, così lo descrivono quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, tra questi anche la sua ex professoressa Gianna Prapotnich che, a distanza di trent’anni si ricorda ancora di lui: "Un bellissimo ricordo di un ragazzo d’oro... e oggi un grande dolore apprendere questa notizia". Dopo il rito funebre seguirà la benedizione nel campetto sportivo.