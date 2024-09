Morto a 61 anni Andrea Genangeli: "Era il volto del commissariato"

"Una persona sincera e leale. Onesta. Andrea ha veramente lavorato per tutta la vita al servizio della comunità. Per tanti anni è stato il volto del commissariato". E’ il ricordo commosso di un ex collega di Andrea Genangeli, ex poliziotto di 61 anni, venuto a mancare venerdì mattina all’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato per una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Stimato da tutti e volto noto in città, Genangeli era pensionato da otto anni. Ha portato avanti la sua vita lavorativa al commissariato di Jesi: è stato per trent’anni all’Ufficio Armi, Passaporti e Stranieri. Abitava a Pianello Vallesina, è stato anche allenatore dei giovani atleti della Junior Jesi, con cui ha collaborato per molti anni. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Bondoni a Pozzetto di Castelplanio aperta anche oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa di San Sebastiano di Jesi. Lascia nel dolore la moglie Raffaella, il figlio Alessandro, la mamma Anna e il fratello Claudio.

sa.fe.