Morto a 82 anni. Donatello Quaresima, storico gestore della Trattoria Anita

È morto Donatello Quaresima, 82 anni, per oltre mezzo secolo assieme alla moglie Jole (figlia di Anita) gestore della storica Trattoria Anita di Cupramontana. Quaresima era malato da tempo, era molto noto nella capitale del Verdicchio come ristoratore, ma anche come vitivincoltore. Tanti i vip e i personaggi ospitati nella storica trattoria di Cupramontana in tutti questi anni. Tanti clienti e amici piangono Donatello e si stringono ai familiari in tale circostanza. Ieri gli è stato dato l’ultimo saluto.