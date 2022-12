Morto al centro d’accoglienza: era ubriaco

Sarebbe rientrato al centro di accoglienza in preda ai fumi dell’alcool, il 47enne trovato morto nella sua stanza giovedì da alcune volontarie. L’uomo è stato trovato disteso a terra, con il volto contro la porta. Sul posto il Nucleo della Scientifica dei carabinieri che ha effettuato i rilievi sul corpo della vittima. Dagli accertamenti, sembrerebbe certa la morte per cause naturali, ma sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia.

Costantin, questo il suo nome, era ospite al centro di accoglienza da qualche giorno, l’uomo prima di rientrare in camera aveva fatto un po’ di caos, poi tutto sembrava risolto quando si era chiuso nella sua stanza. A fare la macabra scoperta sono state due operatrici che hanno subito dato l’allarme, gli accertamenti consentiranno già nelle prossime ore di capire se ci sono responsabilità di terze persone. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Torrette di Ancona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dell’accaduto è stato subito informato il responsabile del centro di accoglienza Giovanni Bomprezzi che si trovava fuori città ed è subito rientrato. "Un nostro ospite del Centro di Solidarietà, in condizioni di salute già precarie, è stato ritrovato morto nella sua camera. Tutta la Caritas si unisce nel dolore e nella preghiera per Costantin. Aveva solo 47 anni". È questo il messaggio diffuso dalla Caritas di Senigallia sui propri canali social, che conferma in tal modo la circostanza del ritrovamento del corpo senza vita di uno degli ospiti della struttura di accoglienza di Piazzale della Vittoria, nei pressi della chiesa del Portone. Oltre alle volontarie che hanno ritrovato il corpo, sono stati ascoltati anche alcune persone che si trovavano nel centro di accoglienza al momento del ritrovamento. Una morte naturale su cui restano ancora da sciogliere alcuni nodi: l’uomo era rientrato solo, in preda ai fumi dell’alcool e dopo aver fatto un po’ di caos si era diretto nella sua stanza, com’era solito fare ogni volta che rientrava nel centro di accoglienza ’Don Palazzolo’ di piazzale della Vittoria. Il suo corpo è stato ritrovato davanti alla porta d’ingresso, Costantin avrebbe potuto dirigersi proprio verso la porta per chiedere aiuto, sia che stesse accusando un malore sia che se stesse cercando riparo. A stabilirlo sarà l’autopsia che è stata subito disposta dopo il ritrovamento e, a seguito delle indagini effettuate dagli uomini della Compagnia dei carabinieri di Senigallia.