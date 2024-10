È morto Alberto Gigli, addio al pioniere del turismo di Numana

Numana, 6 ottobre 2024 – La Riviera del Conero è in lutto per la scomparsa dell'imprenditore Alberto Gigli. Se n'è andato ieri a 86 anni.

Suo l'hotel Eden Gigli e la Rotonda Gigli che hanno fatto la storia del turismo alberghiero della zona dagli anni d'oro. “Oggi è un giorno di lutto. E' venuto a mancare Alberto Gigli, patron ed imprenditore visionario. Non ci sono parole per esprimere il nostro cordoglio e tristezza del momento, nella consapevolezza che nessuno muore su questa terra finché è vivo nel cuore di chi resta. Alberto sarai per sempre nei nostri", dicono i dipendenti.

Gigli lascia la moglie Bianca Maria e i tre figli Ernesto, Federico e Ilaria. Tante le persone che gli hanno dato l'estremo saluto nella camera ardente. I funerali domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Numana. La famiglia non ha chiesto fiori ma donazioni alla Croce bianca.