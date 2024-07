Morto annegato in mare a 12 anni, aperta indagine per omicidio colposo

Ancona, 1 luglio 2024 – Si tratta di un atto dovuto, ma la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo (senza indagati) per omicidio colposo dopo la tragedia accaduta sabato a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, quando un ragazzino di 12 anni (nato a Jesi, ma di origine senegalese) Abdou Diokhane, era morto annegato in mare.

L’atto è stato disposto dal pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo che non ha ordinato l'autopsia sulla salma del minorenne, ritenendo esaustiva una semplice ispezione esterna.

Dall'esame del medico legale non sono emersi traumi sul corpo del 12enne. L'ipotesi privilegiata è dunque quella dell'annegamento.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno sentire due minorenni che si trovavano al mare con il 12enne quando si è consumata la tragedia.

Il gruppetto di ragazzini stava giocando in spiaggia vicino alla piattaforma Bedetti, quando Abdou è stato visto annaspare e finire sott'acqua, senza più riemergere. Gli inquirenti non ravvisano responsabilità di terze persone in merito alla sicurezza del molo.