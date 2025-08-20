Addio al Professore, Carlo Crocetti insegnò una vita al liceo scientifico di Fabriano

Gualdo Tadino (Perugia), 20 agosto 2025 — Gualdo Tadino perde una delle sue stelle più belle. Carlo Crocetti, per tutti semplicemente “Il Professore”, non ha lasciato un vuoto solo nel comune della provincia di Perugia, perché la sua vita era legata anche al Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Fabriano, dove ha insegnato per una vita, prima di andare in pensione, mostrandosi come un punto di riferimento per tutti, non solo per gli studenti. Ieri, mercoledì 19 agosto, è venuto a mancare improvvisamente all’età di 77 anni, lasciando un vuoto profondo nella comunità cittadina. Lascia la figlia Cristiana e il fratello Enzo, colui che per primo gli trasmise la passione per il ciclismo, un amore che Crocetti ha coltivato per tutta la vita. Nel frattempo, i suoi funerali sono previsti per oggi, mercoledì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cerqueto. Al Liceo “Vito Volterra”, Crocetti ha insegnato matematica, dalle espressioni fino alle nozioni d’algebra. Grande amante della Fiorentina, conservava nel suo ufficio scolastico una bandiera con lo sfondo Viola e il noto Giglio rosso toscano. Immancabili le sue battute tra una lezione e l’altra, che rendeva più un gioco che impegnativa, sempre mostrando però l’amore per i numeri.

Un alunno ricorda il primo giorno di scuola, quando gli chiese “Quanto è il doppio di A?”, con fare interrogativo.Ricordando lo sguardo divertito dall’incertezza nella risposta, che fu giusta (2a) ma arrivò dopo due interminabili minuti. Il tutto mentre nel frattempo, intimorito, lo guardava, cercando di ragionare, e gli altri compagni se la ridevano di gusto. Al di fuori della scuola, Crocetti ha vissuto con la stessa intensità la sua passione per la bicicletta. Un amore iniziato da giovane atleta e proseguito negli anni come organizzatore di eventi sportivi e promotore di iniziative dedicate a grandi e piccoli ciclisti.

Solo qualche settimana fa, aveva concluso il Giro dell’Umbria 2025, un evento promosso da Mc2Bike in collaborazione con Federciclismo e Csen, dimostrando ancora una volta la sua energia e il suo entusiasmo.

Crocetti era solito partecipare personalmente alle uscite in bici: proprio ieri mattina, raccontano gli amici, era atteso per la consueta pedalata, un’abitudine che ha mantenuto fino all’ultimo giorno della sua vita. Il suo impegno per la comunità si estendeva oltre lo sport. Da anni Crocetti presiedeva l’A.N.A.C.A., l’Associazione Nuova Assistenza Cardiopatici, per la quale aveva lavorato con fermezza affinché Gualdo Tadino conservasse intatta la propria attività di riabilitazione cardiologica, anche dopo il trasferimento dell’ospedale al comprensoriale di Branca. Il suo ruolo di presidente non era solo formale: Crocetti seguiva con assiduità ogni iniziativa, dimostrando la stessa generosità e determinazione che aveva sempre caratterizzato la sua vita. Numerose sono le iniziative agonistiche che portano la sua firma, realizzate insieme al Gruppo Sportivo Avis alla pista ciclabile “Adolfo Leoni” di Gualdo Tadino. Qui, Crocetti ha allenato e formato giovani ciclisti, insegnando loro non solo le tecniche sportive, ma anche il valore della disciplina, della passione e del rispetto per gli altri. Luca Panichi, tra i tanti amici e collaboratori, lo ricorda oggi in un post social sottolineando la preziosa attività svolta in città e l’influenza positiva esercitata su generazioni di sportivi. In una delle sue ultime interviste televisive, il 29 luglio scorso, era intervenuto alla Palazzina Rosa dell’ex ospedale Calai, quando, per l’occasione, è stata intitolata una sala al dottor Marcello Pagliacci. In famiglia, la vita privata di Crocetti è stata segnata dall’amore per la moglie Paola Scoppolini, scomparsa nel 2021, con la quale condivideva la passione per il ciclismo: Paola era spesso giudice di gara nelle manifestazioni sportive che Carlo organizzava. Insieme, hanno contribuito a costruire una comunità attiva e partecipe, dove sport e solidarietà si intrecciavano con la cultura e l’impegno civico.

La città di Gualdo Tadino lo ricorderà oggi per l’ultima volta, salutando un uomo generoso, instancabile e profondamente appassionato, capace di trasmettere il proprio entusiasmo a chiunque gli stesse vicino. Un maestro e un amico che sarà ricordato con affetto e gratitudine da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.