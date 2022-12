Ancona, trovato morto a 47 anni nel centro di accoglienza

Il centro d’accoglienza in piazzale della Vittoria

Senigallia (Ancona), 29 dicembre 2022 – Tragedia di Natale al centro di accoglienza ’Don Luigi Palazzolo’ di piazzale della Vittoria. Nel pomeriggio i carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti su chiamata di alcuni volontari che hanno trovato nel suo letto senza vita, un 47enne di origine rumena ospite della struttura. L’uomo era arrivato in città in questi giorni, e al centro Caritas aveva trascorso le festività natalizie. Ora è giallo su quanto accaduto ieri, la scoperta nel primo pomeriggio quando sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari che hanno constatato il decesso.

Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero coinvolgimenti di altre persone, anche se la salma resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per confermare che il decesso sia avvenuto per cause naturali, si pensa infatti ad un malore. Sull’identità dell’uomo c’è stretto riserbo, così come sulle indagini: i militari ascolteranno alcuni ospiti della struttura e i volontari: si scava infatti anche nel passato dell’uomo per capire se soffrisse di particolari patologie che potrebbero aver causato il decesso. Restano ancora nodi da sciogliere per confermare l’ipotesi del malore: servirà infatti un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Un caso insolito che capita proprio durante i giorni di Natale, quando le persone in difficoltà si sentono ancora più sole e, proprio grazie ai centri di accoglienza riescono a ritrovare un po’ di calore. Così non è stato per C. T., l’uomo trovato senza vita ieri pomeriggio, che dai primi accertamenti, sembrerebbe a tutti gli effetti un ‘uomo invisibile’. Nella giornata di oggi saranno effettuati ulteriori accertamenti per capire quanto accaduto al 47enne, mentre non è stata ancora fissata la data dell’autopsia che, non è escluso, possa essere effettuata già nella giornata di oggi. Un anno fa la comunità senigalliese si era movimentata affinchè un clochard, che stanziava spesso nei pressi del centro commerciale ‘Il Molino’, per sopperire a fame e freddo, si convincesse ad essere ospitato nel centro di accoglienza di piazzale della Vittoria, una storia a lieto fine che differisce completamente da quella di ieri, quando un altro giovane uomo in difficoltà, è stato trovato senza vita. Nelle prossime ore le indagini dei militari unite agli esami medici che saranno effettuati sulla salma del 47enne saranno risolutivi per sapere la causa del prematuro decesso.