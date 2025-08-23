Morto per choc anafilattico senza visite a domicilio: 300mila euro alla vedova

Ancona, 24 agosto 2025 – Una diagnosi telefonica, tre chiamate di una moglie 55enne disperata e nessuna visita a domicilio. Così, secondo il Tribunale civile di Ancona, si è consumata la morte di un 65enne di Falconara, stroncato da uno choc anafilattico dopo l’assunzione di Amoxicillina, nonostante avesse già avuto una reazione allergica allo stesso antibiotico poche settimane prima. Per la giudice Willelma Monterotti, che ha riconosciuto un risarcimento di oltre 300mila euro alla vedova, la condotta omissiva della guardia medica fu decisiva: un intervento tempestivo, con la somministrazione di adrenalina, avrebbe evitato il decesso. L’episodio risale alla notte tra il 17 e il 18 ottobre 2016.

Alle 2 di notte, un dolore ai denti porta l’uomo ad assumere una compressa di Amoxicillina EG. Pochi minuti dopo compaiono vomito, diarrea, perdita di equilibrio e prurito. La moglie, preoccupata, chiama subito la guardia medica di Falconara, spiegando i sintomi e ricordando un episodio di reazione allergica allo stesso antibiotico avvenuto il 1° ottobre. Chiede una visita a domicilio, “ma il sanitario rifiutò, sostenendo che non fosse necessario riferendo che i sintomi rappresentati costituivano reazioni avverse ordinarie, dirette ad espellere il farmaco. Con la prescrizione di imodium congedò la signora”. Sono le 2,37. La situazione peggiora rapidamente: arrivano le vertigini. Seconda telefonata alle 2,59, stesso esito: nessuna visita, nessun allarme. Dopo altri quindici minuti, il quadro precipita. Terza chiamata alle 3,09, la più angosciata: a quel punto il medico si limita a suggerire di contattare il 118. E così la donna fece alle 3,11.

L’ambulanza con il medico a bordo arrivò pochi minuti dopo e tentò di soccorrere il marito della donna. Ma lo shock anafilattico fu fatale e causò arresto respiratorio. Il medico intervenuto con l’ambulanza disse alla signora che il marito si sarebbe salvato “con un tempestivo e semplice intervento medico di somministrazione di adrenalina”. La consulenza medico-legale acquisita dal procedimento penale (che si è concluso con un’assoluzione “perché il fatto non sussiste”), condivisa in sede civile, conferma che già dalla prima chiamata c’erano dati clinici sufficienti per sospettare una reazione anafilattica e intervenire. Il Tribunale ha ricostruito una lunga catena di omissioni: diagnosi errata, mancata richiesta di informazioni su precedenti allergie, assenza di spiegazioni sui segnali di aggravamento, nessuna attivazione autonoma del 118. A peggiorare il quadro, il registro delle chiamate compilato “presumibilmente anche con finalità difensiva” solo dopo tutte le conversazioni e privo di dettagli. Inoltre, fin dalla prima telefonata, il medico di guardia disponeva già di tutti i dati clinici per sospettare una reazione anafilattica.

Un suo intervento tempestivo, sottolinea il consulente, avrebbe quasi certamente modificato in meglio l’esito della vicenda. La sede della guardia medica distava appena dieci chilometri dall’abitazione dell’uomo: il sanitario avrebbe potuto arrivare ben prima delle 3,20, quando i soccorritori del 118 trovarono il paziente in arresto cardiaco. L’inadempimento, aggiunge la perizia, non riguarda solo la mancata uscita: il medico avrebbe potuto almeno suggerire alla moglie semplici manovre di emergenza, come tenere il marito disteso con gli arti sollevati, guadagnando così minuti preziosi e rallentando l’evoluzione della crisi. Da qui la conclusione: un intervento tempestivo della guardia medica avrebbe, con probabilità prossima alla certezza, evitato il decesso. Reazioni anafilattiche, se trattate correttamente, sono infatti fatali solo nello 0,3–2% dei casi. Il risarcimento liquidato alla donna, unica erede e convivente da 17 anni, è di 316.791 euro e l’Asur dovrà anche rimborsare oltre 22mila euro di spese legali, più accessori.