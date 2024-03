Choc al Forte Altavilla, trovato morto nel parco pubblico. Un volo di venti metri dalle mura

Ancona, 22 marzo 2024 – “Esco a fare una passeggiata, ci vediamo dopo". A casa però non è più tornato. Attorno alle 13 lo choc, all’interno del parco Forte Altavilla, nel quartiere di Pietralacroce, dove è stato trovato morto. La vittima è un 38enne, anconetano. A dare l’allarme ieri è stata una donna che era a spasso con il cane e ha notato un corpo a terra, ai piedi di una delle muraglie che circondano il forte.

Non si muoveva e ha capito subito che si era consumata una tragedia e così ha preso il cellulare per chiamare il 112. Sono arrivate l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Un via vai di sirene appena dopo l’orario di uscita della vicina scuola e con la zona ancora trafficata di mamme e bambini. Per il 38enne purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Inutile tentare di rianimarlo. E’ precipitato da una altezza di circa 20 metri, il punto più alto del parco e dove salire in uno dei parapetti è un gioco da ragazzi perché non ci sono protezioni ma solo strapiombi nel vuoto. In una manciata di minuti sono arrivati al forte anche i carabinieri della stazione di via Piave, della Compagnia di Ancona, che hanno affiancato il personale sanitario già all’opera per tentare il soccorso che è stato però inutile. L’uomo sarebbe morto sul colpo.

Il parco è stato chiuso, i fruitori presenti tutti allontanati, anche nello sgambatoio attiguo riservato a chi era con il proprio cane. La notizia di una persona precipitata, deceduta, ha fatto in breve tempo il giro del quartiere, impressionando soprattutto i bambini, portati via alla svelta dai genitori. Una mamma che, già a metà mattina era stata al parco per far passeggiare un po’ il cane, aveva notato un uomo seduto su una panchina nella parte più alta del parco, che si alzava e poi si risiedeva. Non ha saputo dire con certezza se fosse la stessa persona poi trovata morta ma ieri non si dava pace.

Dopo le 14 sono arrivati all’ingresso del parco i genitori del 38enne, contattati dai carabinieri perché l’uomo aveva il portafoglio in tasca con i documenti e anche con un biglietto scritto che non ha lasciato dubbi sul gesto volontario. Lì avrebbe spiegato i motivi del gesto, legati ad una sofferenza personale che andava avanti da tempo e che non è riuscito più a sopportare. In passato era stato anche in cura per questo ed era tuttora seguito dal punto di vista medico. Il pubblico ministero Andrea Laurino ha dato il nulla osta per spostare la salma che è stata portata in obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria, giusto il tempo per un esame esterno del corpo da parte della medicina legale e restituirlo ai familiari per il funerale.