Ancona: morto Franco Nordio, storico ristoratore

Franco Nordio aveva iniziato alla trattoria da Dino. Celebre il suo stoccafisso

Ancona, 6 febbraio 2023 – Dalla trattoria Dina di Capodimonte a quella in piazza Pertini, aperta con il nipote, e che porta il suo cognome. È lutto nella ristorazione dorica per la morte di Franco Nordio, 68 anni. Cuoco ristoratore, spettacolare il suo stoccafisso all’anconetana, Franco se ne è andato ieri mattina, consumato un male che aveva scoperto solo dopo Natale. Era tornato a casa da pochi giorni, dimesso dall’ospedale, per stare tra i suoi affetti, i suoi familiari che non gli hanno fatto mai mancare la vicinanza in questi ultimi mesi difficile. Il ristorante è rimasto chiuso e non riaprirà prima di giovedì. "Zio Franco era il nostro faro - lo ricorda il nipote Simone Brandoni - a lui devo la persona che sono oggi. Una perdita improvvisa anche per noi e inspiegabile in così poco tempo". Proprio con Simone Franco aveva aperto la "Trattoria da Nordio" in via San Martino, ad Ancona, davanti a piazza Pertini, nel 2009, per duplicare poi l’attività con "Da Nordio al mare" in spiaggia a Falconara, nel 2019. "La cucina per zio Franco era una passione - continua Simone - aveva iniziato da cuoco alla trattoria Dina che poi aveva rilevato. Poi...