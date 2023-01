Morto a Jesi Franco ‘Zizzo’ Morici, recitò anche con Totò e Sordi

Franco ‘Zizzo’ Morici aveva 87 anni

Jesi, 27 gennaio 2023 – “Per la mia città, che amo, ho avuto il piacere di fare qualcosa di unico e speciale: ho recitato la jesinità. E questo mi riempie il cuore". In questa frase il testamento Morale di Franco Morici, per gli jesini "Zizzo" , morto ieri all’età di 87 anni all’ospedale Carlo Urbani. Professore di educazione fisica all’Istituto "Cuppari" di Jesi, è stato attore e ha recitato persino con Totò, Alberto Sordi e Franco e Ciccio. A diffondere la tragica notizia, sui social una delle figlie, Gioia: "Questa mattina mio padre, Franco Morici (detto "Zizzo"), ha lasciato questo mondo per riabbracciare la sua adorata mamma, Caterina, e gli amici che lo hanno preceduto, costantemente nel suo cuore fino alla fine. Finché ha potuto ha chiesto notizie della sua amata città, Jesi, dei suoi ex alunni e di quanti lo conoscevano, raccomandandosi con tenerezza: ’Salutami tutti’". Diplomato all’Accademia di arte drammatica di Roma, ha avuto tra i suoi maestri Andrea Camilleri. Tante presenze in film importanti tra cui "Totòtruffa 62" con il principe delle risate e "Tutti a casa" con Alberto Sordi. "Sono stato fin da ragazzo un animale da palcoscenico – diceva Zizzo - e riuscivo a strappare una...