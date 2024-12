Si sveglia e trova il fidanzato morto: choc in hotel

Ancona, 12 dicembre 2024 – Trovato morto in albergo. La tragedia è avvenuta questa mattina in un albergo di via Filzi, ad Ancona, nel bagno di una stanza.

La vittima è un ragazzo di 20 anni, che soggiornava lì assieme alla fidanzata: avevano trascorso insieme in centro la serata in locali di Piazza del Plebiscito ed erano tornati in hotel verso le 2.30. Poi l’epilogo più drammatico.

La coppia aveva trascorso una serata nella movida di piazza del Plebiscito. Alla mattina il tragico epilogo (foto Emma)

Sul posto sono intervenuti, oltre alla Croce Gialla e all'automedica del 118, gli agenti della Squadra Mobile di Ancona e della Polizia scientifica. Si tratterebbe di un gesto volontario, avvenuto mentre la fidanzata dormiva, ma non è stato trovato alcun biglietto e gli accertamenti sono ancora in corso.

Indaga la squadra mobile, sul posto anche il pm della Procura di Ancona e il medico legale.