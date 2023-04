Morto il dottore Robin Yu Hu Chan Agopunturista di grande fama

Comunità in lutto per la morte del medico chirurgo Robin Yu Hu Chan, aveva 78 anni e per lungo tempo ha lavorato all’ospedale di Chiaravalle e prima all’Inrca di Ancona. È stato agopunturista di fama internazionale anche primario a Loreto e poi dopo la pensione era tornato, ormai da alcuni anni, a vivere a Taiwan dov’era nato. Nel 1980 era arrivato in città come medico in ospedale. Era divenuto di riferimento dell’ospedale. "Lo ricordiamo come un grande professionista che ci ha guidato come direttore tecnico mettendo a disposizione dell’associazione le sue competenze mediche ma anche la sua innata gentilezza" commentano dalla Croce Gialla di Chiaravalle. A ricordarlo anche Massimo Fonti, collega chirurgo che ha lavorato a lungo all’ospedale Montessori: "Ciao Robin ho saputo solo ora del tuo ultimo viaggio. Ci mancherai come professionista, a cui devo le mie prime esperienze sotto la tua paziente e professionale guida, ma soprattutto come amico ritrovato negli ultimi tempi". Tanti i colleghi jesini del Carlo Urbani che lo ricordano il dottor Chan tra i pionieri della chirurgia laparoscopica.

sa. fe.