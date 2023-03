Morto in moto a 24 anni, lo strazio della mamma: "Ti ricordo bimbo"

È distrutta dal dolore la famiglia di Davide Dini, il 24enne di Castelfidardo ricoverato venerdì mattina in prognosi riservata a Torrette e deceduto la sera poco prima di mezzanotte. Fatale l’incidente avvenuto verso le 8, quando in sella alla sua moto si è scontrato con una Fiat 500 in via Che Guevara. Le condizioni del giovane erano apparse subito molto gravi. "Ti ricordo bambino tra le mie braccia, sento ancora qui il profumo che mi accompagnerà per sempre. Ricordo i tuoi primi passi,le tue prime pappe", dice la mamma Maria Vittoria affidando il suo pensiero a Facebook. "Forse più di ogni altra persona mi capivi, anche solo con lo sguardo. Non potrò mai placare questo enorme dolore", aggiunge la cugina. Distrutto dal dolore anche il papà Giovanni e i due fratelli maggiori. Per la donna alla guida della Fiat 500, 50enne anche lei di Castelfidardo, non si ravvisano gli estremi per procedere con l’accusa di omicidio stradale. Oggi l’ispezione cadaverica. I funerali potrebbe tenersi domani nella chiesa Ss. Annunziata delle Crocette, la frazione dove viveva.