Morto in scooter a 14 anni. Domani l’addio a Tommy: "Sarebbe orgoglioso di voi"

Di messaggi in queste ore di grande lutto ne sono arrivati a centinaia alla famiglia, tanto che mamma Supy e papà Alessandro hanno anche scritto una lettera alla scuola per ringraziare della vicinanza, dicendo che Tommy sarebbe stato orgoglioso e fiero. Si è svolta ieri mattina a Torrette la ricognizione cadaverica sul corpo di Tommaso Bruciaferri, 14enne residente all’Aspio di Osimo, che venerdì mattina stava andando a scuola in scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva a destra in salita, finendo sulla corsia opposta dove sopraggiungeva un furgone Doblò in via Ancona a San Biagio di Osimo. I funerali si terranno domani alle 14.30 nella chiesa della sua San Biagio. I genitori tengono stretta la loro figlia minore, straziata per la morte del "fratellone". Oggi fino alle 17 e domani mattina è possibile dare l’estremo saluto alla salma di Tommaso, per tutti Tommy, all’obitorio di Torrette da dove domani nel primo pomeriggio appunto partirà il corteo diretto a San Biagio. I suoi amici si stanno organizzando per presentarsi vestiti di nero, con fiori e palloncini per rendere omaggio alla sua allegria, al suo amore per la vita.

Intanto la Procura, come da prassi in casi simili, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 38enne di Osimo, conducente del furgoncino che appartiene a una partecipata della città. "Fino ad ora siamo stati in penombra in segno di raccoglimento, ora abbiamo acceso la luce della Chiesa in segno di resurrezione. Dio è morto ed è risorto, la stessa cosa accadrà a Tommaso", ha detto don Michele Montebelli, parroco di San Biagio, Aspio e Santo Stefano. Tante persone hanno risposto all’invito del parroco e si sono strette attorno la famiglia di Tommaso. Don Paolo Volpe invece sta dando supporto ai compagni di classe a scuola: "Tommy ci ha suggerito, tramite gli sfoghi e le riflessioni dei ragazzi, alcune parole importanti per riuscire al meglio a prendere in mano la vita e farne un Capo-Lavoro, ossia un ’lavoro del Capo’ nel senso di usare sempre la testa per essere realizzati, in una vita che opziona per il Bene e per l’amore ed essere così come la Provvidenza ci ha pensati e voluti (eccolo il lavoro del Capo)".

Silvia Santini