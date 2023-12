Morto l’imprenditore. Umberto Bilancioni

Si è spento giovedì sera, all’età di 89 anni,

Umberto Bilancioni, storico imprenditore falconarese, per decenni alla guida del maglificio Sacma.

Ha lasciato la moglie Anna Maria, i figli Riccardo e Valerio, la nuora Cristiana e il nipote Samuele. Per tanti dei suoi vecchi dipendenti è stato un uomo buono e generoso, a lavoro, nella vita e nella "sua" Castelferretti.

"Un uomo mite, una brava persona – ha detto il figlio Valerio -. Di quelle che se ce ne fossero di più il mondo sarebbe un posto migliore. Malgrado il grave stato di salute non ha mai perso quel suo modo sempre composto, educato e dignitoso di agire. Credo fosse incapace di voler ‘il male’. Stargli vicino in questi ultimi mesi mi ha permesso di ricevere un ultimo insegnamento di vita", ha aggiunto ringraziando il dottor Porcarelli e i reparti che hanno seguito Umberto all’ospedale di Torrette in questi mesi.

Oggi alle 14.30, nella chiesa di Sant’Andrea, il funerale.

Così, Castelferretti darà l’ultimo saluto ad un imprenditore e un uomo illuminato.